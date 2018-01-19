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إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة بالسويس

الجمعة، 19 يناير 2018 09:53 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة بالسويس انقلاب سيارة -أرشيفية


السويس- سيد نون
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أصيب 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس – العين السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بالكيلو 45 بطريق السويس – العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وجار علاج المصابين فى الحادث.

 


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