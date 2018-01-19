إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة بالسويس

إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة بالسويسالجمعة، 19 يناير 2018 09:53 م
انقلاب سيارة -أرشيفية
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
أصيب 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس – العين السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس.
وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بالكيلو 45 بطريق السويس – العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وجار علاج المصابين فى الحادث.
إضافة تعليق
فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت
تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة