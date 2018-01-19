إصابة 10 اشخاص اثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات اتجاه الصعيد





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 10 اشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات اتجاه الصعيد بسبب السرعة الزائدة و سوء الاحوال الجوية مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى فى طريق الكريمات بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .