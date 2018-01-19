video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجراء الانتخابات الرئاسية فى الجبل الأسود منتصف أبريل القادم

الجمعة، 19 يناير 2018 04:01 م
إجراء الانتخابات الرئاسية فى الجبل الأسود منتصف أبريل القادم رئيس وزراء الجبل الأسود


بودجوريتسا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم البرلمان فى الجبل الأسود إيفان براجوفيتش، اليوم الجمعة، أنه تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى 15 أبريل القادم، حيث تعد الانتخابات المقبلة هى الثالثة فى تاريخ البلاد منذ إعلان الاستقلال عام 2006.

وقال براجوفيتش - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن الانتخابات ستقام "فى ظل مناخ إيجابى وديمقراطى"، فيما ترددت أنباء حول ترشح رئيس وزراء البلاد السابق ميلو دوكانوفيتش فى الانتخابات المقبلة.

ويذكر أنه لا يحق لرئيس البلاد الحالى فيليب فويانوفيتش الترشح إلى فترة ولاية رئاسية رابعة حيث أنه حكم الجبل الأسود لثلاث فترات متتالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى: تدمير أى هدف متحرك من جنوب خليج سدرة إلى الجبال السوداء

الإمارات والجبل الأسود تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى

الجبل الاسود

اخبار الجبل الاسود

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة