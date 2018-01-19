إجراء الانتخابات الرئاسية فى الجبل الأسود منتصف أبريل القادم

إجراء الانتخابات الرئاسية فى الجبل الأسود منتصف أبريل القادمالجمعة، 19 يناير 2018 04:01 م
رئيس وزراء الجبل الأسود
بودجوريتسا (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم البرلمان فى الجبل الأسود إيفان براجوفيتش، اليوم الجمعة، أنه تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى 15 أبريل القادم، حيث تعد الانتخابات المقبلة هى الثالثة فى تاريخ البلاد منذ إعلان الاستقلال عام 2006.
وقال براجوفيتش - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن الانتخابات ستقام "فى ظل مناخ إيجابى وديمقراطى"، فيما ترددت أنباء حول ترشح رئيس وزراء البلاد السابق ميلو دوكانوفيتش فى الانتخابات المقبلة.
ويذكر أنه لا يحق لرئيس البلاد الحالى فيليب فويانوفيتش الترشح إلى فترة ولاية رئاسية رابعة حيث أنه حكم الجبل الأسود لثلاث فترات متتالية.
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