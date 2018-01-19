video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إتش.إس.بي.سى يسوى قضية تزوير مصرفية بأمريكا بدفع غرامة 100 مليون دولار

الجمعة، 19 يناير 2018 12:20 م
إتش.إس.بي.سى يسوى قضية تزوير مصرفية بأمريكا بدفع غرامة 100 مليون دولار دولارات


رويترز
إضافة تعليق

اتفقت مجموعة بنك إتش.إس.بي.سى القابضة على دفع 101.5 مليون دولار لتسوية قضية جنائية فى الولايات المتحدة تتعلق بتزوير معاملات فى العملة أفضت بالفعل إلى إدانة أحد مصرفييها السابقين.

وبحسب اتفاق مؤجل مع الادعاء جرى تقديمه أمس الخميس للمحكمة الأمريكية فى بروكلين بنيويورك ، يشمل المبلغ غرامة بقيمة 63.1 مليون دولار بالإضافة إلى رد 38.4 مليون دولار لإحدى الشركات المتعاملة مع البنك.

وفى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية ، وافق إتش.إس.بي.سى أيضا على تعزيز رقابته الداخلية وأقر وقبل بتحمل المسؤولية عن ارتكاب خطأ يتعلق باتهامين جنائيين بالاحتيال جرى توجيههما إلى البنك يوم الخميس بحسب الاتفاق.

وتسمح اتفاقيات الإدعاء المؤجلة للشركات بتجنب اتهامات جنائية طالما امتثلت إلى شروط الاتفاق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتش.اس.بى.سى: إعلان تفاصيل بيع المطاحن السعودية فى الربع الثانى

لوبان: أعانى اضطهادا بنكيا من "إتش إس بى سى"

اخبار الاقتصاد

اخبار البنوك

اتش اس بى سى

امريكا



لا تفوتك
4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة