"أمهات مصر " يطالبن بـ"ميدتيرم منتهى".. ويؤكدن: 87% من أولياء الأمور موافقون





كتب محمود طه حسين

عاد الحديث مجددا من قبل أولياء الأمور، مطالبين بتطبيق الميدتيرم المنتهى أو عودة الميدتيرم بدرجات بدلا من الميدتيرم التجريبى، ورغم رفض الوزير تطبيقة إلا أنهم مصرون على التطبيق، مبررين ذلك بأنه فى مصلحة أبنائهم وفى نفس الوقت عودة الانضباط للمدرسة.

وأجرى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، استطلاع رأى حول عودة أمتحانات الميدتيرم، مؤكدين أن إلغاء درجات الميدتيرم كانت سببا فى ضياع عشرات الدرجات على الطلاب ، فضلا عن خلق حالة من عدم الأنضباط داخل المدرسة أكثر مما كانت عليه وعدم التزام الطلاب فى الحضور.

وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، أنه تم إجراء استطلاع رأى على صفحة الاتحاد فى فيس بوك بالتنسيق مع حملة "نبني بلدنا بتعليم ولادنا" ، حيث تضمن الاستطلاع عدة اختيارات وهى: " ميدتيرم منتهى، عودة الميدتيرم ، ميدتيرم تجريبى " وجاءت النتيجة على النحو التالى: ميدتيرم منتهى 87% ، عودة الميد تيرم 12% ، ميد تيرم تجريبى 1% .

وأوضحت عبير أن وزارة التربية والتعليم تطبق الآن نظام الميدتيرم التجريبى، وهو النظام الذى يمتحنه الطالب فى منتصف نصف الفصل الدراسى الواحد بدون الحصول على أى درجات ولذلك يطلق علية الميدتيرم التجريبى، فى حين أن أغلبية أولياء الأمور يطالبون بتطبيق نظام "الميد تيرم منتهى" وهو مايتم الامتحان فيه فى منتصف الفصل الدراسى الأول يعتبر منتهى لا يمتحن فيه الطالب مرة أخرى، وبعض أولياء الأمور يطالبون بعودة الميد تيرم الذى كان يطبق فى السنوات السابقة وعليه درجات أيضا .

وشددت عبير على أهمية عودة نظام الميدتيرم بدرجات، وذلك لإعادة الانظباط فى الفصل داخل المدرسة مرة أخرى وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة ومتابعة توجيهات المعلم قبل الامتحان، مستطردة: " لازم الطالب يحس إنه داخل امتحان بجد وعليه درجات" .

وتضمنت بعض تعليقات أولياء الأمور على استطلاع الرأى: " ضرورى رجوع الميد تيرم وأعمال السنة عشان يبقى فيه سبب التلميذ يذاكر من أجله ويهتم بكراسات الواجب والحصة " ، وقالت ولى أمر أخرى: "ياريت يرجع تانى ميدتيرم منتهى علشان السنة دى الدرجات وحشة ومش بيدوا حق الطالب، يعنى اللى بيغيب زى اللى مبيغبش المنضبط زى المشاغب.

وأضافت أخرى: " ميد تيرم منتهى طبعا، أنا مش فاهمة نطلب حاجة يعملوا حاجة تانية خالص، طلبنا ميد تيرم منتهى نلاقيهم قرروا يلغوا الميد تيرم.. بجد مش عارفة أقول ايه".