أمن البحيرة يحبط تهريب 45 طن دقيق مدعم للسوق السوداء

ومن ناحية أخري أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 2137 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط ممدوح ع ال ن ش 48 سنة ومقيم الخط الوسطاني مركز كفر الدوار والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز كفر الدوار " مخدرات " والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1480 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 85 إشغال طريق بشوارع دمنهور.