أمن البحيرة يحبط تهريب 45 طن دقيق مدعم للسوق السوداء

دقيق مدعم - أرشيفية
البحيرة :جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح ،مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، من ضبط 1000 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية تفيد قيام محمد ع ع ال 25 سنة صاحب مخزن بداخل مزرعة فاكهه والكائنه بناحية نجع العجارمة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بتجميع كميه من الدقيق البلدي المدعم إستخراج 82% والمخصص للمخابز البلديه المدعمه والمحظور تداوله بالأسواق بالمخزن المشار إليه لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات قامت مأموريه من ضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادي النطرون إستهدفت المخزن المشار إليه، أسفرت عن ضبط المتهم المذكور وبحوزته 1000 شيكاره دقيق بلدي.
ومن ناحية أخري أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 2137 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط ممدوح ع ال ن ش 48 سنة ومقيم الخط الوسطاني مركز كفر الدوار والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز كفر الدوار " مخدرات " والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد.
كما تم تحرير 1480 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 85 إشغال طريق بشوارع دمنهور.
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