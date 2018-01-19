أمن الإسكندرية يضبط صاحب مخبز بحوزته ماكينات صرف خبز وبطاقات تموين

أمن الإسكندرية يضبط صاحب مخبز بحوزته ماكينات صرف خبز وبطاقات تموينالجمعة، 19 يناير 2018 11:40 ص
مخبز -ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكدرية حملة مكبرة على الأسواق واسفرت عن ضبط م م م 54 سنة صاحب مخبز ، منطقة الحضرة القبلية ، دائرة قسم باب شرقي ، بحوزته ماكينة صرف خبز رقم 20808 خاصة بمخبزه الكائن شارع قنال المحمودية .. دائرة قسم ثان الرمل.
كما تم ضبط 42 بطاقة تموين ذكية لقيامه باستخدام ماكينة مخبزه لحسابه البنكي دون وجه حق، و2000 رغيف بلدى مدعم، أثناء استقلاله السيارة رقم س ي م 6175 مصر ، قادماً من محافظة البحيرة ، وجارى العرض على النيابة .
وفى مجال عدم حمل شهادة صحية تم ضبط 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية ، في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.
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