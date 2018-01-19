أمطار غزيرة على شمال سيناء وإغلاق ميناء العريش





كتب: محمد الحر

تعرضت شمال سيناء لرياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة ومصحوبة بأمطار غزيرة، ما أدى لإغلاق ميناء العريش البحري وتوقف حركة الصيد.

وحسب سمير السيد نقيب الصيادين بشمال سيناء، أن المراكب وسفن الصيد والسفن التجارية لجأت إلى رصيف ميناء العريش البحرى للاحتماء به خوفًا من النوات البحرية.

فيما تشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية في شمال سيناء حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والمركزية في مجالس المدن والمديريات المعنية.

وتقوم مديرية الري بمتابعة ورصد أماكن تجمع مياه الأمطار بالتنسيق مع محطات الرصد خشية وقوع سيول.