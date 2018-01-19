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أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين بقيمة 45 مليون دولار حاليا

الجمعة، 19 يناير 2018 04:11 ص
أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين بقيمة 45 مليون دولار حاليا البيت الأبيض- أرشيفية


(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضى بتقديمها للفلسطينيين، فى إطار الجهود التى تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كانت وزارة الخارجية قالت يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستعلق مبلغا منفصلا قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التى تخدم الفلسطينيين قائلة إن على (أونروا) إجراء إصلاحات لم تحددها.

ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت أن يكون تعليق المبلغ هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترامب الشهر الماضى اعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفى رسالة فى 15 ديسمبر، إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول تعهد المراقب المالى لوزارة الخارجية الأمريكية إريك همبرى بتقديم 45 مليون دولار ضمن مناشدة المنظمة لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة.

وجاء فى الرسالة التى اطلعت رويترز على نسخة منها يوم الخميس، أن "الولايات المتحدة تعتزم إتاحة هذا التمويل للأونروا فى أوائل 2018... سيُرسل خطاب إضافي... لتأكيد هذه المساهمة بحلول أو قبل أوائل يناير 2018".

وقالت ناورت للصحفيين فى إفادة بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أوضحت للأونروا، أن المساعدات التى تبلغ قيمتها 45 مليون دولار تهدف إلى مساعدة الوكالة فى "التكهن" لكنها ليست ضمانا.

وأضافت "لن نقدم هذا (المبلغ) فى الوقت الحالى لكن هذا لا يعني، وأود أن أوضح، هذا لا يعنى أننا لن نقدمه فى المستقبل".

 

 


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