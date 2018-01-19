أسعار النفط اليوم 19-1-2018 وبرنت يسجل 68





كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 19-1-2018، وهبطت أسعار النفط بأكثر من 1% أثناء التعاملات يوم الجمعة متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر، مع قلق السوق من أن التأثير السلبى لتعافى إنتاج الولايات المتحدة يفوق الأثر الإيجابى لاستمرار انخفاض مخزونات الخام.

68.49 دولار سعر مزيج برنت

وتراجعت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.17 % إلى 68.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش. وسجلت عقود برنت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 % إلى 63.21 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل.

وقال تجار إن انخفاض الأسعار ناتج عن تعافى إنتاج الخام فى الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض متوقع فى الطلب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام الأمريكي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 يناير ، وكان الإنتاج هبط إلى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام لأسباب أبرزها موجة من الطقس السىء أدت إلى توقف بعض الإمدادات.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط حاجز العشرة ملايين برميل يوميا قريبا.

طرح مناقصة لشراء الغاز

قال مصدر بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومصادر تجارية، إن الشركة تستعد لطرح مناقصة لشراء إمدادات من الغاز الطبيعي المسال للربع الثانى من 2018.

وأضافت المصادر أن الشركة ستطرح المناقصة هذا الشهر. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

ويشكك متعاملون فى التوقيت، إذ يري كثيرون أن فبراير هو موعد أكثر واقعية لإصدار المناقصة، بينما يقول آخرون إن المناقصة قد لا تحدث بالنظر إلى أن المصرية القابضة للغازات الطبيعية لم تقم بتحديث قائمة الموردين منذ بضعة أسابيع.

وقال متعامل إن إنتاجا أعلى من المتوقع لحقل ظُهر للغاز المصرى الذى جرى تطويره حديثا، وأيضا تراجع استهلاك الكهرباء بعد خفض الدعم قلص الطلب على واردات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.

وينخفض طلب مصر على الغاز الطبيعى المسال منذ بدأت مجموعة من الحقول الجديدة الإنتاج العام الماضى حتى أن البلاد أجلت واردات شحنات سبق التعاقد عليها.

وفى العادة، طلبت مناقصات طرحتها مصر فى الآونة الأخيرة أربع شحنات شهريا.