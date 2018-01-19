أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار الدولار





رانيا فزاع

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية،على نفس سعر ختام التعاملات البنكية أمس ، حيث استقر سعر اليورو والجنيه الاسترلينى، والدينار الكويتى، وثبت سعر كلا من الريال السعودى والدولار الأمريكى .

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة ، والتى جاءت كالتالى.

أولا : سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة ، وثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.64جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو ثباتا على نفس سعر ختام التعاملات أمس ، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.47 جنيه للشراء، و 21.74للبيع .

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، بالغاً 24.36 جنيه للشراء 24.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى .

رابعا : سعر الدينار الكويتى

ثبت سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات الأمس مسجلا، 58.69 للشراء ، و 59.05 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى .

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق الأمس، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى .