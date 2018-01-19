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أسعار الذهب اليوم الجمعة 2018 - 1 - 19 وعيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام

الجمعة، 19 يناير 2018 02:51 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2018 - 1 - 19 وعيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية


كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-1-2018 وسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً فى السوق المصرى، قيمة 654 جنيهاً.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:

 

عيار 18: 561 جنيها
 
عيار 21: 654 جنيها
 
عيار 24: 747 جنيها
 
الجنيه الذهب: 5232 جنيها
 
الأوقية: 1334 دولارا
 
 
أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
الأوقية شهدت ارتفاع كبير فى أسعارها خلال الفترة الماضية بلغت 1340 دولار لأول مرة من 4 أشهر بسبب ضعف أداء الدولار أمام العملات وخاصة الين.
 
 

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