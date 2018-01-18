26 يناير.. "إيجيبت رايدرز" ينظم مسيرة فى جنوب مصر تحت اسم "كنوز النوبة"





كتبت: ميرفت رشاد

ينظم جروب "إيجيبت رايدرز" مسيرة لقائدى الدراجات النارية المصريين، تحت اسم "كنوز النوبة"، وذلك فى الفترة ما بين الجمعة 26 يناير و1 فبراير، بهدف توصيل رسالة عن مدى الأمن والأمان الذى تتمتع بها مصر، وتنشيط ودعم السياحة فى الأقصر وأسوان وبلاد النوبة.

ومن المخطط، أن يشارك فى المسيرة 40 قائد دراجة نارية من العديد من القاهرة والإسكندرية، إلى جانب بعض سيارات الدفع الرباعى "الدعم الفنى ومقطورات الدراجات النارية"، وستشهد المسيرة جولات فى عدة محافظات، تبدأ بالاقصر مرورا بأسوان وبلاد النوبة، إضافة إلى البحر الأحمر، وانتهاء بالعودة إلى القاهرة.

كما تشمل الرحله مؤتمر صحفى مع محافظ الأقصر محمد بدر، لتوضيح مكانه المدينة فى السياحة المصرية، وأهميه الرحله لتنشيط السياحة، فيمال تزور المجموعة جمعية شفا الأورمان الخيرية، و لقاء حسام القبانى مدير الجمعية، والوقوف على خدماتها الخيرية فى جىيع المجالات.