‏إصابه 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوى بالمنيا

إصابه 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوى بالمنياالخميس، 18 يناير 2018 07:50 م
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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أصيب 14 شخصا، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى ملوى العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى «القاهرة - أسوان» بالقرب من مدخل مدينه ملوى جنوب المحافظة.
وبالانتقال والفحص، تبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامى للسيارة، الأمر الذى تسبب فى إصابة 14 شخصا جميعهم من أهالي قرى "الشرافية والمحرص وقصر هور"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتم نقل بعضهم لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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