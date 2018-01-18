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وكيل تعليم دمياط: ختام إمتحانات الفصل الدراسى الأول بدمياط اليوم

الخميس، 18 يناير 2018 03:19 م
وكيل تعليم دمياط: ختام إمتحانات الفصل الدراسى الأول بدمياط اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط


دمياط معتز الشربينى
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اكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه انتهت اليوم إمتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2018/2017 بمحافظة دمياط، لتبدأ السبت القادم عطلة نصف العام لأبنائنا الطلاب، مع إستمرار الزملاء في عملهم الطبيعى، كما تبدأ على الفور الكنترولات في أعمال التصحيح، حتي يتم الإنتهاء منها وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.
 
و أشار سويلم ، فى بيان صدر اليوم، أن الإمتحانات سارت بشكل منضبط ملتزم، خالية الي أقصي مدى ممكن من المخالفات والتجاوزات.
 
وأضاف سويلم، انه تم التعامل الفوري مع كافة الأمور التي طرأت علي هذة الامتحانات، وما يتعلق منها بالورقة الإمتحانية أو الإنضباط داخل اللجان. 
 
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الشكر والتقدير الي كل المشاركين بأعمال الامتحانات على كافة المستويات، متمنيًا لهم دوام التوفيق.
 
 
 

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