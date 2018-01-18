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وكالة أمريكية: زيارة نائب الرئيس للمنطقة العربية تواجه مشكلة بسبب أزمة القدس

الخميس، 18 يناير 2018 03:26 م
وكالة أمريكية: زيارة نائب الرئيس للمنطقة العربية تواجه مشكلة بسبب أزمة القدس مايك بنس نائب الرئيس الامريكى


كتبت: إنجى مجدى
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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن زيارة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، للمنطقة العربية خلال الأسبوع المقبل، والتى تشمل مصر والأردن، تأتى فى وقت حرج، يشهد صداما علنيا بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، حول اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الوكالة، فى تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الزيارة تمثل معضلة كبرى لقادة البلدين، بشأن كيفية حماية علاقاتهما الحيوية مع واشنطن دون تجاهل المخاوف الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية الشراكة التى تجمع مصر والأردن مع الولايات المتحدة، ومن ثم فإن لقاء مسؤول رفيع مثل "بنس" يمثل فرصة لتعزيز العلاقات.

وأشارت أسوشيتدبرس فى تقريرها، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" بشأن جهود القاهرة المستمرة لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

 

 

 


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