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وفد وزارى من جنوب السودان يصل أسوان ويلتقى المحافظ والمستثمرين.. صور

الخميس، 18 يناير 2018 03:55 م
وفد وزارى من جنوب السودان يصل أسوان ويلتقى المحافظ والمستثمرين.. صور محافظ أسوان والوفد السوداني


أسوان - صلاح المسن
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استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الخميس، الوفد الوزارى من دولة جنوب السودان برئاسة فرانسس لاتيو نائب حاكم العاصمة ولاية جوبيك، ويضم الوفد رئيس المجلس التشريعى ووزراء الصحة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الملحق التجارى والاقتصادى بسفارة جنوب السودان بمصر، وذلك بحضور رئيس جمعية المستثمرين بأسوان وأيضًا رئيس مجموعة عطا للاستثمار.

 

 وفى بداية اللقاء رحب اللواء مجدى حجازى بالوفد السودانى فى أسوان بوابة مصر وقارة أسيا على أفريقيا والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى كعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية فى إطار اهتمامه الكبير بتوطيد العلاقات الأخوية مع جميع الدول الأفريقية وخاصة جنوب السودان.

 

 وأوضح مجدى حجازى، أن المحافظة على استعداد كامل لتوقيع برتوكلات تعاون مع الجانب الجنوب سودانى لتسخير المراكز الطبية المتقدمه ومنها مستشفى أبوسمبل الدولى ومركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب والمستشفى الجامعى وغيرها، بجانب إمكانية تنظيم زيارة قوافل علاجية لتقديم الخدمات الصحية للشعب الشقيق فى جنوب السودان، مشيرًا إلى أن من ضمن برامج التعاون هو التنسيق مع جامعة أسوان والتى تضم 19 كلية وأيضًا معهد للدراسات الأفريقية سواء فى مجالات الدراسة للطلاب الوافدين أو الأبحاث والخبرات،

 

 ومن جانبه أشاد فرانسس لاتيو بحسن الاستقبال والضيافة من محافظ أسوان للوفد الوزارى والذى حرص على زيارة المحافظة لأنها قاعدة التعاون مع مصر فى المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والتى شهدت تقدمًا كثيرًا بفضل حرص الرئيس السيسى على دعم العلاقات الأخوية مع جنوب السودان قيادة وشعب.

 

وأكد  لاتيو، على أن جنوب السودان فى هذه المرحلة تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية فى القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية ولاسيما مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة استخدامات مياه الصرف الزراعى والصحى وتحليه مياه البحر لتحقيق التنمية والنماء والاستقرار المطلوب فى بلدنا.

 

 وأضاف فرانسس، أن زيارة الوفد الوزارى لأسوان ستشمل زيارة مشروع المدينة الشمسية ببنبان وأحد مزارع الاستصلاح الزراعى بجانب عقد لقاء موسع مع رجال الأعمال بجمعية المستثمرين، وهو الذى سبقه توقيع برتوكول تعاون لإنشاء أكبر منطقة صناعية مصرية بالعاصمة جوبيك على مساحة 116 كم مربع لتساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية وتتيح فرص عمل للشباب

 

 
وفد وزارى من جنوب السودان لتقي محافظ أسوان
وفد وزارى من جنوب السودان لتقي محافظ أسوان

الوفد السودانى فى أسوان
الوفد السودانى فى أسوان

وفد من جنوب سودانى
وفد من جنوب سودانى

حفاوة الإستقبال للوفد الشقيق
حفاوة الاستقبال للوفد الشقيق

صورة جماعية مع وفد جنوب السودان
صورة جماعية مع وفد جنوب السودان
 

 


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