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الخميس، 18 يناير 2018 07:18 م
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وفاة 24 شخصا فى مدينة "ملتان" الباكستانية بسبب الأنفلونزا

الخميس، 18 يناير 2018 03:19 م
وفاة 24 شخصا فى مدينة "ملتان" الباكستانية بسبب الأنفلونزا مريض أنفلونزا ـ صورة أرشيفية


إسلام آباد (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية فى مدينة "ملتان" الباكستانية لتصل إلى 24 شخصا.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، عن مسئولين بمستشفى نيشتار قولهم:" أن آخر ضحايا الإنفلونزا فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، كانت تتلقى العلاج بالمستشفى".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة فى مدينة مولتان، دخول ثلاثة أشخاص آخرين مصابين بأعراض الإنفلونزا إلى مستشفى نيشتار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المسئول أن 197 مريضا على الأقل قد دخلوا إلى المستشفى خلال الشهر الماضى، تم تشخيص 103 منهم بالإنفلونزا، بينما ينتظر الأطباء التقارير الطبية لـ8 مرضى آخرين، ولا يزال 25 مريضا يتلقون العلاج فى المستشفى.

وكان رئيس وزراء إقليم "البنجاب" شهباز شريف قد وجه السلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر.. كما نصح بتنظيم حملات توعية بشأن المرض.


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