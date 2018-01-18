وزير القوى العاملة: نستهدف تدريب 30 ألف شاب سنويا بالتعاون مع القطاع الخاص





كتب محمود راغب

قال وزير القوي العاملة، محمد سعفان: إن الوزارة تستهدف تدريب 30 ألف شاب سنويا من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات لإحداث طفرة فى منظومة التدريب، وتأهيل الشباب المصرى لتمكينهم من دخول أسواق العمل بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمكتبه بديوان عام الوزارة، مارك شو نائب رئيس شركة هواوى العالمية، لبحث إمكانية التعاون المشترك فى مجال تدريب الشباب المصرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير، إلى أن "هواوى" من الشركات المميزة التى تلعب دورا قويا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كاشفا أنه تابع البرامج التدريبية المتخصصة التى تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المختلفة، مرحبا بالتعاون مع الشركة فى هذا الِشأن.

وأشاد "سعفان" بالجهود التي تبذلها الشركة لزيادة كفاءة العمل في الوزارة من خلال تطوير مركز المعلومات، الذى تقدم له كافة أشكال الدعم الفنى والتقنى، ويعد أول مركز بيانات Data Center خاص بالوزارة.

من جانبه أكد "شو"، العلاقات الوطيدة بين الشركة، والحكومة المصرية ممثلة فى عدة وزارات منها، وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن التعاون بين الشركة ووزارة القوى العاملة يعكس ثقة الحكومة فى الشركة، مشدد على تزويد مركز بيانات "هواوى" بأحدث التقنيات العالمية التى يتطلبها العمل في الوزارة بهدف تسهيل مهمة العاملين في الوزارة وتقديم أفضل خدمة في أسرع وقت ممكن.

واستطرد قائلا: إن السوق المصرية يعد من الأسواق الرئيسية للشركة والتي تحرص على زيادة استثماراتها فيه ، حيث تواصل الشركة جهودها في زيادة هذه الاستثمارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حيث بلغت اجمالي استثمارات الشركة أول معمل مفتوح لخدمة شمال إفريقيا ومركز الإبداع وحلول تكنولوجيا المعلوماتCustomer Solution, Innovation and Integration Experience Centre (CSIC) أكثر من 10 ملايين دولار ، مما يؤكد على دعم الشركة للأسواق التى تعمل فيها .

وأوضح أن الشركة تعد الأولى عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وساهمت في العديد من البرامج التنموية في مصر من خلال برامج مثل بناء القدرات، وبذور المستقبل، والتدريب مع المعهد القومى للاتصالات، وكذلك التدربب المهنى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأبدى "شو" استعداد شركته لإجراء المزيد من المناقشات للاتفاق على برامج تدريبية جديدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، مثنيا على المقترح الخاص بالتعاون بين الوزارة والشركة فى مجال التدريب مؤكدا أنه سيتم دراسته.