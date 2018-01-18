video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران المدنى يقر صرف مكافأة 8 أشهر للعاملين بـ"مصر للطيران"

الخميس، 18 يناير 2018 09:58 م
وزير الطيران المدنى يقر صرف مكافأة 8 أشهر للعاملين بـ"مصر للطيران" المهندس شريف فتحى وزير الطيران المدنى


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

ترأس وزير الطيران المدنى شريف فتحى الجمعية العمومية للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تم مناقشة الميزانية الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من خطط الشركة المستقبلية للمنافسة فى الأسواق العالمية. 
 
ووافق وزير الطيران المدنى شريف فتحى  - بعد العرض على الجمعية العمومية للشركة - على صرف 8 أشهر من أساسي رواتب العاملين، كمكافأة على تميزهم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى شهر آخر من أساسى الراتب لدعم صندوق علاج العاملين. 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مصر للطيران" تشارك فى المعرض السياحى الدولى للإجازات بالنمسا

مصر للطيران

مطار القاهرة

مكافأة

الشركات التابعة لمصر للطيران

اساسي الراتب

الجمعية العمومية



لا تفوتك
السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار جنيه لتوفير احتياجات الغاز والبترول

السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار جنيه لتوفير احتياجات الغاز والبترول

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

سفير

يا حرام

9 شهور بس مكافأة و الله البلد دي موش مقدره الناس خالص خالص حسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

معالي وزير الطيران

معالي وزير الطيران هذة المكافأة تثير حقد باقي العاملين في الدولة علي هؤلاء المحظوظين العاملين في الطيران !! اصلة مال سايب مالوش صاحب في بلد مواردة محدودة

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم

مكان يديهم سنه مقفوله حتي تبقا ليها شنه ورنه

مكان يديهم سنه مقفوله حتي تبقا ليها شنه ورنه

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

مال سايب !!!!!

الشركه عليها ديون بالمليارات رسوم شراء الطائرات الجدبدة وهل يعقل ان تصرف مكافئه لمن يعملون برواتب اساسا عاليه وتكون بمعدل يقترب من السنه بسنه اخرى اين الجهاز المركزى للمحاسبات 

عدد الردود 0

بواسطة:

د/ محمود كرم

قرار غريب

مصر للطيران محققة العام الماضى خسائر فادحة, فكيف يتم صرف مكافأة للعاملين بها والمصيبة انها 8 شهور , المفروض واللة الوزير يتشال فيها أذا كان فى حساب 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة