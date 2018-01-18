وزير الطيران المدنى يقر صرف مكافأة 8 أشهر للعاملين بـ"مصر للطيران"

كتب محمد طنطاوى

ترأس وزير الطيران المدنى شريف فتحى الجمعية العمومية للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تم مناقشة الميزانية الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من خطط الشركة المستقبلية للمنافسة فى الأسواق العالمية.

ووافق وزير الطيران المدنى شريف فتحى - بعد العرض على الجمعية العمومية للشركة - على صرف 8 أشهر من أساسي رواتب العاملين، كمكافأة على تميزهم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى شهر آخر من أساسى الراتب لدعم صندوق علاج العاملين.