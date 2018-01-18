وزير الطيران المدنى يقر صرف مكافأة 8 أشهر للعاملين بـ"مصر للطيران"الخميس، 18 يناير 2018 09:58 م
المهندس شريف فتحى وزير الطيران المدنى
كتب محمد طنطاوى
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ترأس وزير الطيران المدنى شريف فتحى الجمعية العمومية للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تم مناقشة الميزانية الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من خطط الشركة المستقبلية للمنافسة فى الأسواق العالمية.
ووافق وزير الطيران المدنى شريف فتحى - بعد العرض على الجمعية العمومية للشركة - على صرف 8 أشهر من أساسي رواتب العاملين، كمكافأة على تميزهم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى شهر آخر من أساسى الراتب لدعم صندوق علاج العاملين.
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الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل
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عدد الردود 0
بواسطة:
سفير
يا حرام
9 شهور بس مكافأة و الله البلد دي موش مقدره الناس خالص خالص حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
معالي وزير الطيران
معالي وزير الطيران هذة المكافأة تثير حقد باقي العاملين في الدولة علي هؤلاء المحظوظين العاملين في الطيران !! اصلة مال سايب مالوش صاحب في بلد مواردة محدودة
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
مكان يديهم سنه مقفوله حتي تبقا ليها شنه ورنه
مكان يديهم سنه مقفوله حتي تبقا ليها شنه ورنه
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
مال سايب !!!!!
الشركه عليها ديون بالمليارات رسوم شراء الطائرات الجدبدة وهل يعقل ان تصرف مكافئه لمن يعملون برواتب اساسا عاليه وتكون بمعدل يقترب من السنه بسنه اخرى اين الجهاز المركزى للمحاسبات
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ محمود كرم
قرار غريب
مصر للطيران محققة العام الماضى خسائر فادحة, فكيف يتم صرف مكافأة للعاملين بها والمصيبة انها 8 شهور , المفروض واللة الوزير يتشال فيها أذا كان فى حساب