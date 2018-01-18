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وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأورام (صور)

الخميس، 18 يناير 2018 11:10 ص
وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأورام (صور) المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأورام


كتبت أمل علام تصوير كريم عبد العزيز
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، المؤتمر الدولى السنوى للجمعية الدولية للأورام، المنعقد بالقاهرة يومى 18 و19 يناير الجارى، برئاسة الدكتور هشام الغزالى، رئيس الجمعية وأستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

حضر الافتتاح الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، وعدد كبير من الخبراء الأجانب، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، وذلك بمشاركة أكثر من 75 خبيرا فى مجال علاج الأورام وجراحة الأورام، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور هانى حافظ مساعد مدير كلية الطب بالقوات المسلحة للبحوث والدراسات العليا.

من جانبه، قال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، إن المؤتمر يشمل 10 قاعات ويناقش كل أنواع السرطان، موضحا أن هناك كورسا تعليميا سيُعقد لشباب الأطباء، وكيفية الوقاية من السرطان، إذ يشمل أحدث ما توصل له العلم فى مجال السرطان.

وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن المؤتمر يناقش كيفية الوقاية من السرطان، وكيفية تخفيض أسعار أدوية السرطان التى تمثل عبئا كبيرا على المريض المصرى، وأشار الدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، إلى أن مثل هذه المؤتمرات العالمية تقدم أفضل ما توصل له العلم فى مجال علاج الأورام، لخدمة المريض المصرى.

فى سياق متصل، قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن العلم تطور، وهذا التطور علمنا ألا نيأس، متابعا: "كل سنة نُفاجأ بأحدث ما توصل له العلم فى هذا المؤتمر، الذى يلعب دورا مهما فى استعراض كل ما هو جديد".

جدير بالذكر، أن المؤتمر السنوى للجمعية الدولية للأورام، يعقد تحت رعاية كل من، الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

جدير بالذكر، أن المؤتمر السنوى للجمعية الدولية للأورام، يعقد تحت رعاية كل من، الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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