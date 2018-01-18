وزيرة السياحة تقرر تعيين نورا على رئيسا للاتحاد المصرى للغرف السياحية

أول قرار تصدره عقب توليها المنصب..
وزيرة السياحة تقرر تعيين نورا على رئيسا للاتحاد المصرى للغرف السياحيةالخميس، 18 يناير 2018 04:30 م
نورا على رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية
كتبت ميرفت رشاد
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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أصدرت قرارا بتعيين نورا على رئيسيا للجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لمدة 3 أشهر.
كما تضمن القرار تعيين كل من علاء عقل عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، ومصطفى سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شكات السياحة.
كانت نورا على، تقدمت باستقالتها من رئيسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، سابقا بتاريخ 27 ديسمبر 2016 .
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عدد الردود 0
بواسطة:
Magdy saleeb
النهضه السياحيه
مصر ممكن تكون أغنى دوله فى العالم بدون منازع فقط من السياحه ،،،ياريت ناخد بخبرات الدول الرائده ونخيلهم يشاركونا فى التخطيط للسياحه مقابل نسبه فى الدخل،،،،، بالذات السياحه الدينية،،،والصحراوية الجميلة،،،،غير اننا أصل الحضارات،،،، يعنى كل بقعه وكل بلد ممكن تشارك فى الموضوع ده،،،ياريت نفكر كويس
عدد الردود 0
بواسطة:
مينا
الوزيرة دي مش فاهمة
نور على اي بس الي مش عارفة تدير شركتها