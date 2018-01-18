وزيرة السياحة تقرر تعيين نورا على رئيسا للاتحاد المصرى للغرف السياحية





كتبت ميرفت رشاد

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أصدرت قرارا بتعيين نورا على رئيسيا للجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لمدة 3 أشهر.

كما تضمن القرار تعيين كل من علاء عقل عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، ومصطفى سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شكات السياحة.

كانت نورا على، تقدمت باستقالتها من رئيسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، سابقا بتاريخ 27 ديسمبر 2016 .