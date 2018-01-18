وزيرة السياحة: تقرر تعيين "أحمد الوصيف" رئيسا لغرفة المنشآت الفندقية





كتبت ميرفت رشاد

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أصدرت قرارا بتعيين المستثمر السياحى أحمد الوصيف، رئيسا للجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لمدة شهرين، وتضمن القرار الإبقاء على نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وعادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية.

كما تضمن قرار الوزيرة، استمرار مدة عمل لجنة تسيير أعمال غرفة الغوص والأنشطة السياحية برئاسة زهير يحيى خير الدين، وكذلك لجنة تسيير أعمال غرفة محال السلع والعاديات السياحية برئاسة محمد حسين صالح.