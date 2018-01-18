وزيرة السياحة: القطاع الخاص شريك فى نجاح المنظومة السياحية





كتبت ميرفت رشاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اجتماعها الثانى، مع مجموعة من ممثلى القطاع السياحى الخاص والمستثمرين السياحيين، حيث التقت بممثلي قطاعات السياحة النيلية والفنادق العائمة، والسياحة الاستشفائية والعلاجية، والسياحة الدينية، و بعض أصحاب الفنادق وشركات الإدارة الفندقية العالمية، وممثلي شركات السياحة، ومجموعة من مستثمري الأقصر وأسوان، و مستثمرى طابا والبحر الأحمر و جنوب سيناء، وذلك فى إطار اجتماعاتها مع القطاع السياحى الخاص للوقوف على أهم المعوقات التى تواجهه، و استعراض مشكلات كل قطاع، ومناقشة الحلول الممكنة معه.



جانب من الاجتماع

و أكدت وزيرة السياحة خلال اللقاء على أهمية الشراكة وزارة السياحة و القطاع السياحى الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى نجاح المنظومة السياحية

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء فى أعقاب الاجتماع الأول لوزيرة السياحة مع مجموعة أخرى من ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين والذى عٌقد يوم الأحد الماضى وتم خلاله أيضا استعراض أهم المشاكل التى تواجه القطاع، ومناقشة بعض الأفكار والرؤى لديهم لحل هذه المشاكل.