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واشنطن: تأجيل الانتخابات سيضر بالتطور الديمقراطى فى العراق

الخميس، 18 يناير 2018 05:04 م
واشنطن: تأجيل الانتخابات سيضر بالتطور الديمقراطى فى العراق العراق


(أ ش أ)
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، من مخاطر تأجيل الانتخابات العراقية، وتعهدت بتقديم المساعدة الفنية لإجرائها فى موعدها فى مايو القادم.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد، فى بيان أوردته قناة (الحرة ) الأمريكية، إن تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور، وسيضر بالتطور الديمقراطى فى العراق على المدى البعيد.

وتعهدت السفارة بتقديم مساعدات سوف تسهم فى ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين فى المناطق المحررة بما فيهم 2.6 مليون عراقى ما زالوا نازحين عن ديارهم.

وكان مجلس الوزراء العراقى قد حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى 15 مايو، غير أنه جرت اليوم الخميس مناقشات فى البرلمان العراقى تناولت فكرة تأجيل الانتخابات .


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