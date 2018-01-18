هيئة الطيران المدنى الإماراتى تبث إحداثيات رادار تثبت العمل العدائى القطرى





أ ش أ

بثت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى بيانات الرادار التى تؤكد واقعة اعتراض مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين تتبعان لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد العمل العدائى القطري.



وأظهرت بيانات الرادار التابع لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، وفقا لفضائية (سكاى نيوز) مساء الأربعاء، كيف اعترضت الطائرتان الحربيتان التابعتان لقطر الطائرتين الإماراتيتين اللتين كانتا فى طريقهما إلى مملكة البحرين.



ونوهت الهيئة بأن "الرحلات الجوية المغادرة من مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة والمتوجهة إلى مطار البحرين الدولى تتبع مسارات جوية معتمدة من قبل منظمات الطيران المدنى الدولى وتلك المسارات منشورة فى الخرائط ودليل معلومات الطيران فى كلا الدولتين".



وبين الرادار أنه فى الخامس عشر من يناير عام 2018 وفى الساعة التاسعة و57 دقيقة بالتوقيت المحلي، أقلعت طائرة إماراتية من مطار دبى الدولى متجهة إلى مطار البحرين الدولى على المسار الدولى "699 UP" وعلى متنها 213 راكبا فى رحلة اعتيادية يومية مجدولة ومستوفية جميع شروط وتصاريح الطيران.



وفى الساعة العاشرة و32 دقيقة وأثناء اقتراب الطائرة من مطار البحرين الدولى وبدء مرحلة الهبوط لاحظ مركز الملاحة الجوية فى البحرين اقتراب طائرتين قطريتين برمزى تعريف (2344) و (2345) وتبين فيما بعد أنهما كانتا طائرتين مقاتلتين مع العلم بأنهما لم تكونا على اتصال بمركز الملاحة الجوية فى البحرين .



ويتضح من تعديل مسار الطائرتين المقاتلتين وزيادة كبيرة فى سرعتيهما وجود نية كبيرة لاعتراض الطائرة الإماراتية المدنية بالرغم من توفر بيانات الرحلة لدى الهيئة العامة للطيران المدنى فى دولة قطر، بحسب الهيئة.



واستمرت الطائرتان المقاتلتان القطريتان اعتراض مسار الطائرة الإماراتية والاقتراب منها بمسافة 2.3 ميل وارتفاع 1400 قدم وهو ما أجبر مركز الملاحة الجوية فى البحرين على التدخل الفورى والطلب من الطائرة الإماراتية التوقف عن الهبوط على ارتفاع 10 آلاف قدم.



وذكرت الهيئة أنه فى نفس اليوم أقلعت طائرة إماراتية أخرى من مطار أبو ظبى الدولى متجهة إلى مطار البحرين الدولى وعلى متنها 85 راكبا فى رحلة اعتيادية يومية مجدولة ومستوفية جميع شروط وتصاريح الطيران بين البلدين، وتكرر معها نفس السيناريو فى نحو الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق، حيث قامت الطائرتان الحربيتان القطريتان اللتان تحملان نفس رموز التعريف باعتراض الطائرة الإماراتية من جهات مختلفة بمسافة 3.2 ميل وارتفاع 300 قدم.



وذكرت الهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات إن هذه الأعمال العدوانية الخطيرة وغير المسبوقة على الطائرات المدنية التى تحمل الركاب تشكل تصعيدا خطيرا على حركة الملاحة الجوية فى المنطقة وخرقا واضحا لاتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملحقاتها.