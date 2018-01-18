هل يمكن تطبيق مفهوم المدن الذكية بمصر؟.. موضوع حلقة اليوم من "يلا أونلاين"الخميس، 18 يناير 2018 02:18 م
نغم اف ام
كتب حسن رمضان
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تناقش حلقة اليوم الخميس، من برنامج يلا أونلاين المذاع على نغم إف إم، مفهوم المدن الذكية وكيف يمكن تطبيقها داخل مصر، فى ظل تصريحات المسئولين بأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة ذكية.
كما يستعرض البرنامج بعض النماذج العابمية لعدة مدن نجحت فى أن تكون مدن ذكية من خلال مد بنية تحتية تعتمد على الحلول التكنولوجية فائقة التطور.
كما يستعرض البرنامج مجموعة من الأخبار التكنولوجية، بجانب تقديم نصيحة تقنية هامة فى فقرة "نصيحة ع الطاير".
ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.
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