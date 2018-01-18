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نقيب التمريض: مشروع قومى لتدريب التمريض ورفع كفاءته قبل تطبيق التأمين الصحى

الخميس، 18 يناير 2018 11:36 ص
نقيب التمريض: مشروع قومى لتدريب التمريض ورفع كفاءته قبل تطبيق التأمين الصحى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض


كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، على أن مهنة التمريض فى توسع مستمر وحجمها يتزايد بشكل كبير مما يعنى أنها أكثر أهمية، كاشفة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بلغ 300 ألف عضو حتى الآن.

 

 

وقالت محمود، فى كلمتها أمام افتتاح ورشة العمل العلمية للنقابة بالتعاون مع أكاديمية التدريب بمستشفى وادى النيل، إن النقابة لديها مشروع قومى لرفع كفاء وتدريب أكثر من 10 آلاف ممرض وممرضة خلال العام، مؤكدة على أن العجز فى صفوف التمريض سيختفى خلال فترة بسيطة لا تتجاوز عامين على أقصى التقديرات.

 

وأضافت نقيب التمريض، أنه مقررا الاتجاه إلى معايير الجودة والبحث والتقييم لضمان توفير تمريض واع مالك لأدواته ويستطيع أن يخدم المرض خاصة مع البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل أول يوليو المقبل، متابعة: "وجود مشروع مثل التأمين الصحى سيتم تطبيقه قريبا يجبرنا على الاهتمام بالفريق الطبى وخاصة التمريض" .

 

وأوضحت محمود، أنه تم الانتهاء من مشروعى مزاولة المهنة والنقابة والذى يعيد بنصوصة المعدلة المهنة إلى الترتيب العالمى كما كانت فى سابق عهدها، مضيفة أن هناك مفاجأت جديدة للتمريض تستهدف تحسين وضعهم الاجتماعى والوضيفى، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من الوصف الوظيفى الجديد للتمريض وتطبيقة.

 

وقالت نقيب التمريض، إنه سيتم تشكيل لجان نقابية بالإضافة للدور النقابات الفرعية لتتولى جمع مشاكل التمريض بالمستشفيات والعكوف على خلها وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، كاشفة عن القيام بعمل مسح شامل للتمريض يتعلق باحتياجاتم الوظيفية والمهنية لجمعها وعرضها على صناع القرار لتطوير المهنة بما يعود بالنفع على المريض.


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قانون التأمين الصحى

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