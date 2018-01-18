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موقع إسرائيلى: الأمن المصرى يضبط جندى إسرائيلى سابق لحيازته بندقية فى سيناء

الخميس، 18 يناير 2018 07:06 م
موقع إسرائيلى: الأمن المصرى يضبط جندى إسرائيلى سابق لحيازته بندقية فى سيناء جندى إسرائيلى


كتب هاشم الفخرانى
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قال موقع "واللا" الإسرائيلى، إن السلطات المصرية ألقت القبض على شاب إسرائيلى يبلغ من العمر 27 عاما الأسبوع الماضى بتهمة حملة بندقية أثناء تواجده فى سيناء.

وفيما لم يصدر بيان رسمى عن السلطات المصرية، قال الموقع أن السلطات الأمنية فى جنوب سيناء ألقت القبض على الشاب الإسرائيلى وألقت به فى السجن بعدما اكتشفت حيازته بندقية ورصاصات داخل حقيبته رغم كونه دخل الأراضى المصرية بغرض السياحة.

 

تقرير والا
تقرير والا

 

وأضاف الموقع أنه أثناء التحقيق معه أنكر الشاب الإسرائيلى أنه يمتلك البندقية، مدعيًا أنه لا يعرف عنها أى شىء فى حين أنه أكد أيضًا أنه جندى إسرائيلى  سابق على قوة الاحتياط وتم تسريحه منذ 5 سنوات من الجيش لأسباب صحية، ومن الطبيعى حمله سلاح على حد زعمه.

وأوضح الموقع أنه بعد التحقيق معه تم اصطحابه إلى مكان آخر يبعد بضع كيلومترات ليتم احتجازه ووضعه فى السجن بعدما قامت القوات الأمنية بأخذ هاتفه الشخصى وحقيبته الشخصية، وبعدها تم نقله إلى طابا وأمرت السلطات الأمنية المصرية ترحيله مرة أخرى إلى إسرائيل.


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