موسكو تتهم السلطات الأوكرانية بالاستعداد لـ"حرب جديدة"





(أ ف ب)

اتهمت روسيا الخميس السلطات الأوكرانية بالاستعداد لـ"حرب جديدة" بعد التصويت فى أوكرانيا على قانون يصف النزاع المسلح المستمر فى شرق البلاد منذ أربعة أعوام بأنه "احتلال روسى موقت".

والقانون الذى وافق عليه الخميس 280 نائبا أوكرانيا يندد بـ"العدوان الروسى المسلح" ويصف "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد فى شرق البلاد بأنهما "أراض محتلة فى شكل موقت".

وينص القانون أيضا على أن يتولى الجيش قيادة العمليات فى منطقة النزاع بعدما كانت حتى الان فى عهدة قوات الأمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إنه بإقرار هذا القانون فإن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو "بات يتمتع بسلطات غير محدودة تحاكى سلطات ديكتاتور لقمع أى احتجاج".

وأضافت "لا يمكن أن نسمى ذلك سوى استعدادات لحرب جديدة"، محذرة من "تصعيد خطير" للوضع فى أوكرانيا و"تداعيات غير متوقعة على السلام والأمن فى العالم".

وتابعت أن "كييف تدفن بذلك اتفاقات مينسك وكل الآليات المتوافرة سعيا إلى حلول مقبولة بهدف حل الأزمة الأوكرانية".

وأتاحت اتفاقات السلام التى وقعت فى مينسك فى فبراير 2015 بوساطة روسية وفرنسية وألمانية خفض التوتر ولكن من دون تحقيق أى تقدم نحو تسوية سياسية.