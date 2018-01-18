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الخميس، 18 يناير 2018 12:47 م
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منظمة المرأة العربية تستعرض جهودها لدعم قضايا اللاجئات بجامعة الدول العربية

الخميس، 18 يناير 2018 12:32 م
منظمة المرأة العربية تستعرض جهودها لدعم قضايا اللاجئات بجامعة الدول العربية السفيرة ميرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية


كتب محمود راغب
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تشارك  منظمة المرأة العربية بورقة عمل تحمل عنوان " جهود منظمة المرأة العربية لدعم قضايا اللاجئات والنازحات،  فى المؤتمر الإعلامى الأول للترويج لانجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربى المشترك، الذى ينعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 21-23 يناير 2018.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة للمنظمة  على  ضرورة إبراز جهود  المنظمة  فى دعم قضايا اللاجئات والنازحات والقاءالضوء عن قرب على الأزمة الإنسانية التى يعيشها اللاجئون والنازحون فى المنطقة بوجه عام، وتعيشها النساء اللاجئات والنازحات بوجه خاص، وضرورة التعريف بمشكلاتهم وحث الدعم الإقليمى والدولى لهم.

يتناول المؤتمر العديد من المحاور المهمة والتى تناقش قضايا تتعلق بالتعليم والثقافة والبحث العلمي والبطالة  والتشغيل والشباب والأمن الغذائي والمائي وقضايا الفقر وأزمة اللاجئين والنازحين وكذلك الأمن ومواجهة التطرف والدور المطلوب من مؤسسات العمل العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية ودور وسائل الإعلام المختلفة في الترويج لمؤسسات العمل العربي المشترك وسيصاحب المؤتمر معرضاً تشارك فيه جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك يتضمن عرض أنشطة وإنجازات الجامعة ومنظماتها المتخصصة.

يشارك في المؤتمر ممثلى المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة ورؤساء ومدراء مؤسسات العمل العربى المشترك وأعضاء لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة والعديد من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية والثقافية التى لها اهتمامات بأهداف ومحاور المؤتمر بالإضافة إلى ممثلى مؤسسات القطاع الخاص وبعض مؤسسات والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.


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