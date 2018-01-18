مقتل لواء فى القوات البحرية الصومالية بالرصاص فى العاصمة مقديشو

مقتل لواء فى القوات البحرية الصومالية بالرصاص فى العاصمة مقديشوالخميس، 18 يناير 2018 07:29 م
العنف في الصومال -أرشيفية
(رويترز)
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قالت مصادر بارزة فى الجيش الصومالى إن لواء فى القوات البحرية قتل رميا بالرصاص فى العاصمة مقديشو اليوم الخميس واعتقل عقيد كان نائبه فيما يتعلق بمقتله.
ويعد مقتل اللواء سعيد يوسف، فيما بدا أنه نزاع داخلي، مؤشرا جديدا على المشكلات التى يواجهها الجيش وهو يواجه تمردا من حركة الشباب الإسلامية المتشددة ويساعد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وقال نور محمد وهو أحد سكان مقديشو لرويترز إن العقيد أطلق عدة أعيرة نارية من مسدسه على اللواء أصابته فى الرأس.
ويعانى الصومال من العنف ولم يحظ بحكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد برى فى 1991.
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