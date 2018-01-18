مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين فى تفجير جنوبى بغداد





بغداد (أ ش أ )

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة اثنين بجروح فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة الدورة جنوبى العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" إن "عبوة ناسفة تم زرعها بالقرب من محال تجارية فى منطقة هور رجب التابعة للدورة ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح متفاوتة".

وأوضح المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى.

من ناحية أخرى، أعلن الحشد الشعبى - فى بيان - عن عودة 200 عائلة كردية نازحة إلى قضاء طوز خرماتو شرقى صلاح الدين، موضحا أن الاستقرار الأمنى فى القضاء ساهم فى عودة تلك العوائل إليه.