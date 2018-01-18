video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين فى تفجير جنوبى بغداد

الخميس، 18 يناير 2018 01:07 م
مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين فى تفجير جنوبى بغداد تفجير - أرشيفية


بغداد (أ ش أ )
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة اثنين بجروح فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة الدورة جنوبى العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" إن "عبوة ناسفة تم زرعها بالقرب من محال تجارية فى منطقة هور رجب التابعة للدورة ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح متفاوتة".

وأوضح المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى.

من ناحية أخرى، أعلن الحشد الشعبى - فى بيان - عن عودة 200 عائلة كردية نازحة إلى قضاء طوز خرماتو شرقى صلاح الدين، موضحا أن الاستقرار الأمنى فى القضاء ساهم فى عودة تلك العوائل إليه. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية العراقية: منفذو تفجيرات بغداد الأخيرة ينتمون إلى داعش الإرهابى

مدعون أمريكيون: منفذ تفجير تشيلسى سعى لتحويل سجناء إلى إرهابيين

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة