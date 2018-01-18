"مصر للطيران" تشارك فى المعرض السياحى الدولى للإجازات بالنمسا





كتبت رحاب نبيل

شاركت مصر للطيران، فى المعرض الدولى السياحى للإجازات المقام حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا، من خلال الجناح المصري المتميز الذى حاز على إعجاب زوار المعرض وأشادوا بالمشاركة الإيجابية والفعالة للشركة الوطنية فى دعم مجهودات السياحة سواء على المستوى المحلى والإقليمى والدولى والذى يشارك فيه 170 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضورعدد من ممثلى وسائل الإعلام النمساوية وشركات السياحة والطيران.

و تحرص مصر للطيران من خلال إقامة الجناج الدعائي على خدمة المشاركين فى المؤتمر وشرح الخدمات والعروض الترويجية الجديدة التى تلبى رغبات عملائها في شتى أنحاء العالم، حيث تسير مصر للطيران 5 رحلات أسبوعياً إلى فيينا أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء والخميس، على طراز B 737-800 والتى تتسع لـ 144 راكبا وتتطلع لمزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة.

زار المعرض السفير المصرى بالنمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بفيينا عمر عامر، بحضور المستشار السياحى بألمانيا والنمسا محمد عبدالجبار والذى أشاد بدور مصر للطيران في المعرض، وقد حرصت مصر للطيران، متمثلة فى مكتبها بالنمسا برئاسة سلمى الطحان مدير المكتب، على استقبال زوار المعرض وشرح خدمات مصرللطيران فى السوق النمساوى.