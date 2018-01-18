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مصرع عامل وإصابة آخر صعقا بالكهرباء خلال أعمل صيانة بكفر الشيخ

الخميس، 18 يناير 2018 10:30 م
مصرع عامل وإصابة آخر صعقا بالكهرباء خلال أعمل صيانة بكفر الشيخ صعق -أرشيفية


كفر الشيخ- محمد سليمان
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لقى عامل مصرعه،  صعقا بالكهرباء، وأصيب أخر أثناء محاولتهما اصلاح عطل كهربائي في احد المحولات بمدينة مطوبس بكفرالشيخ.
 
 
وأكد مصدر طبى، أنه وصل منذ قليل إلى مستشفى مطوبس المركزى اثنين من فنيي الصيانة التابعين لشركة كهرباء مطوبس بعد تعرضهما للصعق بالكهرباء أثناء صيانة أحد الأعطال بمطوبس.
 
 
وأضاف المصدر، لـ " اليوم السابع"، أن الحادث نتج عنه مصرع حافظ سعد القط ،وإصابة السيد جمال عجوة ـبصعق كهربائى، ونقلت سيارة الاسعاف المصاب إلى مستشفى مطوبس المركزى، ووصع جثة المتوفي  بمشرحة المسشتفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

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