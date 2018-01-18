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مصدر: مركز علاج الإدمان بالبدرشين صاحب واقعة وفاة شاب بدون تراخيص

الخميس، 18 يناير 2018 01:27 م
مصدر: مركز علاج الإدمان بالبدرشين صاحب واقعة وفاة شاب بدون تراخيص مديرية أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن مركز علاج الإدمان الذى شهد وفاة شاب أثناء تلقيه العلاج داخلها بالبدرشين، لا يعمل به أى أطباء، وأن مالكه يتولى إدارته، وهو شخص حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان يعمل مندوب مبيعات سابقا بدولة خليجية.

وأضاف المصدر، أن المركز غير حاصل على أى تراخيص من وزارة الصحة لمزاولة نشاطه، وفور وفاة الشاب "محمد.إ" بداخله، أغلقه العاملين به، وتبين أنه عبارة عن فيلا مستأجرة بمنطقة سقارة بالبدرشين.

وذكر المصدر أنه جارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، حيث تم إخطار النيابة التى أمرت بتشريح الجثة وصرحت بدفنها.

وتضمن التقرير الطبى الخاص بالكشف على الشاب، أن جثته بها إصابات وجروح بالفم وآثار بالرقبة من الجانبين، بالإضافة إلى اشتباه كسر بقاع الجمجمة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من "إبراهيم. ح" اتهم فيه مسئولى مركز لعلاج الإدمان بالتسبب فى وفاة ابنه "محمد" البالغ من العمر 25 عاما، حيث تم إيداعه بها للعلاج من الإدمان، إلا أنه فارق الحياة بعد أيام قضاها بالمركز، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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