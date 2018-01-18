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مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل 25 موظفاً للتحقيق ويشدد على إزالة التعديات

الخميس، 18 يناير 2018 02:00 ص
مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل 25 موظفاً للتحقيق ويشدد على إزالة التعديات اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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 قرر اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تحويل 25 موظفاً للتحقيق لتغيب بعضهم عن العمل، وانصراف البعض الآخر بدون أذن، وذلك خلال جولته بالوحدة القروية لقرية نهور المدينة التابعة لمركز دسوق.

وقال الحشش، إنه تفقد المبنى الجديد للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة، ونقل العاملين بها وسير العمل بالمبنى الجديد، وعقد اجتماعاً مع المسئولين بالوحدة القروية للتهنئة بالموقع الجديد، وللتأكيد على مسئولية رئيس القرية عن كل ما هو بداخل القرية ومتابعته لقطاعات الخدمية، الشئون الصحية، التربية والتعليم، والزراعة، ومياه الشرب الصرف الصحى، والتعدى على أملاك الدولة الأراضى الزراعية والانتقال السريع لأى بلاغ يرد للوحدة مع تفعيل النوباتجية الليلة بمقر الوحدة المحلية .

وأضاف مساعد محافظ كفرالشيخ، لـ"اليوم السابع" أنه شدد بالتعامل بحسم وقوة مع مغتصبى أراضى الدولة، وأنه يوجد لجنة بمقر مجلس المدينة لاستقبال طلبات التقنين، الأراضى أملاك الدولة محددة الشروط والمستندات لمن يتوافر لدية الشروط حتى 14 مارس المقبل.

 


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