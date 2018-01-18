مدير وكالة الأونروا فى لبنان يؤكد استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

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أكد كلاوديو كوردونى مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى لبنان، استمرار تقديم خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين، والعمل على إطلاق عملية استقطاب موارد إضافية من الجهات والدول المانحة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة الحوار "اللبنانى - الفلسطيني" الدكتور حسن منيمنة، الأربعاء، لمدير وكالة الأونروا فى لبنان، حيث تم مناقشة قرار الإدارة الأمريكية الخاص بخفض مساعداتها للوكالة وانعكاساته على عملها فى لبنان والمنطقة .

من جهته ، دعا منيمنة الولايات المتحدة إلى العودة عن قرار تجميد 65 مليون دولار من قيمة مساعداتها لوكالة الأونروا نظرا إلى مضاعفاته الخطيرة على أوضاع اللاجئين الإنسانية والحياتية وعلى الأمن والسلام فى الدول المضيفة، خاصة لبنان وسوريا .



وقال، " إن تجميد الإدارة الأمريكية مبلغ 65 مليون دولار وتسديدها مبلغ 60 مليون دولار فقط من قيمة المساهمة الأمريكية سيقود إلى انفجار الأوضاع فى المخيمات جراء توقف التقديمات التعليمية والصحية لأبناء اللاجئين فى كل من لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة".