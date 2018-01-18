مدير منظمة الإيسيسكو: يجب الوقوف فى وجه محاولات تغيير هوية القدس (صور)الخميس، 18 يناير 2018 10:41 ص
مؤتمر نصرة القدس
كتب لؤى على وإسماعيل رفعت تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور عبدالعزيز التويجرى، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إنه يجب الوقوف بقوة فى وجه المحاولات الخبيثة لتغيير هوية القدس الشريف، ولن يكون ذلك إلا باستعادة الوعى الثقافى حول تلك القضية العربية الأولى.
جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الأولى باليوم الثانى لفعاليات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
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