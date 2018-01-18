video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير الثروة السمكية بدمياط: عقود مستأجرى المزارع السمكية سارية

الخميس، 18 يناير 2018 03:00 ص
مدير الثروة السمكية بدمياط: عقود مستأجرى المزارع السمكية سارية مزارع سمكية - صورة أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

قال المهندس ماهر سوريال مدير عام فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط، أن عقود مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة سارية طبقا لمدة كل عقد ولا مساس بأى وضع قانونى للمستأجرين .

وأكد سوريال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم بحث كافة المعوقات التى تواجه المستأجرين الذين يملكون عقودا ويلتزمون بالمساحات المؤجرة لهم وسنعمل على تقديم كافة المساعدات لهم لزيادة الإنتاج مشددا على إزالة كافة المزاع المخالفة وإزالة كافة أشكال التعديات سواء على المسطح المائى لبحيرة المنزلة أو المزارع السمكية المخالفة.


وأشارإلى أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة مستمرة  ويتم توسعة مناطق الصيد الحر على المسطح المائى بالبحيرة  وجار العمل فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الهيئة بحق المخالفين والمعتدين على المسطح المائى بالبحيرة.


يذكر أن مستأجرى المزارع السمكية بمنطقة مثلث الديبة ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط  عبروا عن مخاوفهم من إزالة مزارعهم أو إلغاء تعاقداتهم مع هيئة الثروة السمكية، ويبلغ عدد المزارع 1300 مزرعة سمكية، تنتج 50 ألف طن من الأسماك.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزمة إجراءات لجذب الخطوط الملاحية العالمية لميناء دمياط .. تعرف عليها

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

بحيرة المنزله

المزراع السمكيه

ماهر سوريال



لا تفوتك
تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

شاهد.. برشلونة يسقط فى الوقت القاتل أمام إسبانيول بربع نهائى الكأس

شاهد.. برشلونة يسقط فى الوقت القاتل أمام إسبانيول بربع نهائى الكأس

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13 مليار و 595 مليون جنيه استثمارات بإقليم جنوب الصعيد خلال العام الجارى

13 مليار و 595 مليون جنيه استثمارات بإقليم جنوب الصعيد خلال العام الجارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة