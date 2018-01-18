مدير الثروة السمكية بدمياط: عقود مستأجرى المزارع السمكية سارية





دمياط عبده عبد البارى

قال المهندس ماهر سوريال مدير عام فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط، أن عقود مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة سارية طبقا لمدة كل عقد ولا مساس بأى وضع قانونى للمستأجرين .



وأكد سوريال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم بحث كافة المعوقات التى تواجه المستأجرين الذين يملكون عقودا ويلتزمون بالمساحات المؤجرة لهم وسنعمل على تقديم كافة المساعدات لهم لزيادة الإنتاج مشددا على إزالة كافة المزاع المخالفة وإزالة كافة أشكال التعديات سواء على المسطح المائى لبحيرة المنزلة أو المزارع السمكية المخالفة.





وأشارإلى أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة مستمرة ويتم توسعة مناطق الصيد الحر على المسطح المائى بالبحيرة وجار العمل فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الهيئة بحق المخالفين والمعتدين على المسطح المائى بالبحيرة.





يذكر أن مستأجرى المزارع السمكية بمنطقة مثلث الديبة ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط عبروا عن مخاوفهم من إزالة مزارعهم أو إلغاء تعاقداتهم مع هيئة الثروة السمكية، ويبلغ عدد المزارع 1300 مزرعة سمكية، تنتج 50 ألف طن من الأسماك.

