محمد فريد يبحث مع الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية تطوير المشروعات الصغيرة

كتب هانى الحوتى

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعاً اليوم الخميس، مع دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بحضور تامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك، لبحث سبل تعزيز التعاون فى تطوير وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تستهدف الترويج لمزايا القيد فى البورصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تتسم بالطموح والرغبة فى التوسع والنمو لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهمية كبيرة فى تحقيق نمو اقتصادى قوى غنى بالوظائف.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن البورصة مستعدة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الاستشارية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى القيد فى البورصة، مشيرا إلى أن قيد الشركات الصغيرة فى البورصة يمكنها من تنويع مصادر تمويلها بتكلفة تنافسية ويخلق لها مكانة بارزة فى مجتمع الأعمال والاستثمار وتسويق لعلامتها التجارية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية دانتى كامبيونى، إنه يتطلع لبناء شراكة مع البورصة المصرية لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة مع البنك للاستفادة من مزايا التمويل فى البورصة المصرية ، بما يمكن تلك الشركات من توسيع قاعدة أعمالها.

وذكر كامبيونى، أن سوق الأوراق المالية يعد منصة تمويل ذات كفاءة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالها بتكلفة تمويل تنافسية مقارنة بباقى منصات التمويل المختلفة.

ومن جانبه قال تامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مع إدارة البورصة المصرية لدعم وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى تنويع مصادر تمويلها لتوسيع قاعدة أعمالها.

وفى الختام اتفق الطرفان على استمرار المباحثات الثنائية لتعظيم سبل التعاون بما يسمح بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى قاعدة عملاء بنك الإسكندرية من المشروعات.