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محامى دولى: نمتلك أدلة تورط حلف الناتو فى جرائم حرب بليبيا

الخميس، 18 يناير 2018 09:56 م
محامى دولى: نمتلك أدلة تورط حلف الناتو فى جرائم حرب بليبيا الناتو


كتب أحمد جمعة
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جدد المحامى الدولي جون فيرمون - الذي يتولى الإشراف على فريق الدفاع في القضية التي يرفعها المهندس خالد الخويلدي الحميدي ممثلا لرابطة ضحايا ومتضرري حلف الناتو والحرب على ليبيا ضد الحلف-  التأكيد على أن الفريق القانوني يمتلك الأدلة القاطعة على تورط الحلف فى ارتكاب جرائم حرب بليبيا.
 
وقال "فيرمون" في بيان رسمي له من بروكسل، إن الفريق سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا في العاصمة البلجيكية يوم 29 من شهر يناير الجاري، بعلن خلاله استمرار المعركة القانونية ضد الناتو، وسيكشف عن تفاصيل مهمة عن القضية المرفوعة ضد الناتو، وفى مواجهة قانونية للتفسير القضائي لمحكمة استئناف بروكسل، وتبيان أنه تفسير انتقائى للقانون الدولى .
 
 
 

 


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