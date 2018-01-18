محامى دولى: نمتلك أدلة تورط حلف الناتو فى جرائم حرب بليبيا

وقال "فيرمون" في بيان رسمي له من بروكسل، إن الفريق سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا في العاصمة البلجيكية يوم 29 من شهر يناير الجاري، بعلن خلاله استمرار المعركة القانونية ضد الناتو، وسيكشف عن تفاصيل مهمة عن القضية المرفوعة ضد الناتو، وفى مواجهة قانونية للتفسير القضائي لمحكمة استئناف بروكسل، وتبيان أنه تفسير انتقائى للقانون الدولى .