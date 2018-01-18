محامى دولى: نمتلك أدلة تورط حلف الناتو فى جرائم حرب بليبيا

محامى دولى: نمتلك أدلة تورط حلف الناتو فى جرائم حرب بليبياالخميس، 18 يناير 2018 09:56 م
الناتو
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
جدد المحامى الدولي جون فيرمون - الذي يتولى الإشراف على فريق الدفاع في القضية التي يرفعها المهندس خالد الخويلدي الحميدي ممثلا لرابطة ضحايا ومتضرري حلف الناتو والحرب على ليبيا ضد الحلف- التأكيد على أن الفريق القانوني يمتلك الأدلة القاطعة على تورط الحلف فى ارتكاب جرائم حرب بليبيا.
وقال "فيرمون" في بيان رسمي له من بروكسل، إن الفريق سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا في العاصمة البلجيكية يوم 29 من شهر يناير الجاري، بعلن خلاله استمرار المعركة القانونية ضد الناتو، وسيكشف عن تفاصيل مهمة عن القضية المرفوعة ضد الناتو، وفى مواجهة قانونية للتفسير القضائي لمحكمة استئناف بروكسل، وتبيان أنه تفسير انتقائى للقانون الدولى .
إضافة تعليق
من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة