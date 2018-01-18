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محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة

الخميس، 18 يناير 2018 03:27 م
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة جانب من الاجتماع


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس خطة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، خلال العام 2018، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، ومساعدى المحافظ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

قال محافظ كفر الشيخ، سيتم نقل مضبوطات المرور من المركبات إلى الشونة الجديدة بداية من الاثنين القادم، لإخلاء الشون القديمة لإقامة مشروعات تنموية عليها، وسيتم نقل المركبات إلى الشونة الجديدة على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، مراقبة بالكاميرات وأبراج الحراسة للتأمين على مدار 24 ساعة .

ووجه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ بحصر جميع المضبوطات ورفع البصمة الخاصة بجميع المركبات المضبوطة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ سيتم حصر جميع المعدات والسيارات المتهالكة وصيانتها لتزويد القرى المحرومة بهذه المعدات لدعم منظومة النظافة بهذه القرى .


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