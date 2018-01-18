محافظ بورسعيد يتفقد استعدادات استاد النادى المصرى لاستقبال المباريات

محافظ بورسعيد يتفقد استعدادات استاد النادى المصرى لاستقبال المبارياتالخميس، 18 يناير 2018 10:13 م
محافظ بورسعيد يتفقد النادى
بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، استاد النادي المصري، للوقوف على ما تم إنجازه من الاشتراطات اللازمة لاستقبال المباريات وأعمال الصيانة .
واطمأن المحافظ يرافقه أعضاء بمجلس إدارة النادي، برئاسة سمير حلبية، رئيس النادى، على أعمال الصيانة التي تمت لمرافق الاستاد خلال الفترة الماضية، سواء فى شبكات الكهرباء أو فى اشتراطات الدفاع المدني والحريق، فضلا عن مراجعة ما تم تنفيذه من اشتراطات النيابة العامة.
وتابع المحافظ، تنفيذ إعادة تشغيل الشاشة الإلكترونية للاستاد، والتى يعاد تشغيلها لأول مرة بعد نحو 6 أعوام .
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