محافظ بورسعيد يبحث إقامة مصنع للنسيج مع مستثمرين إيطاليين ومصريين

محافظ بورسعيد يبحث إقامة مصنع للنسيج مع مستثمرين إيطاليين ومصريينالخميس، 18 يناير 2018 04:29 م
جانب من الاجتماع
بورسعيد- محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين المصريين ومستثمر إيطالى، وذلك لبحث إقامة مصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية على أحدث النظم والإمكانيات.
وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن المحافظة تعد من المحافظات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين من داخل مصر وخارجها، وتعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمر الجاد خاصة أن بورسعيد تشهد هذه الفترة تحولا صناعيا كبيرا، مرحبا بإقامة المشروعات الصناعية الكبرى علي ارض المحافظة، والتى تهدف فى المقام الأول لتوفير فرص عمل لأبناء بورسعيد.
وشدد محافظ بورسعيد على أهمية أن يعرف الجميع ماتمر به المحافظة من طفرة اقتصادية غير مسبوقة كقاطرة للتنمية لمصر، مما سيجعلها جاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، حيث تشهد استثمارات جديدة لصناعات تدخل للمرة الأولى إلى المنطقة ستجعلها واحدة من أهم المناطق الصناعية.
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