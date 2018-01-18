video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يوافق على إنشاء منفذ لبيع منتجات شركة الصالحية بمنيا القمح

الخميس، 18 يناير 2018 03:20 م
محافظ الشرقية يوافق على إنشاء منفذ لبيع منتجات شركة الصالحية بمنيا القمح اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على إقامة منفذ لبيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمركز ومدينة منيا القمح لتقدم منتجاتها من اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه الطازجة وسلع ومواد غذائية أمام المواطنين وبأسعار تنافسية أقل من السوق، وذلك فى إطار التعاون بين الشركة والمحافظة بإقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة " الزراعية الحيوانية والداجنة " بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

 

وكلف سعيد، رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من معاينة الموقع اللازم لإقامة المنفذ لخدمة أبناء المركز .

 

وفى السياق ذاته أكد محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من تنفيذ استكمال الأعمال بمركز شباب بنتف بمركز منيا القمح بتكلفة 350 ألف جنيه لتقديم كافة أوجه الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية لشباب القرية والقرى المجاورة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

منيا القمح

منافذ شركة الصالحية للاستثمار الزراعي



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة