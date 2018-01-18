محافظ الشرقية يوافق على إنشاء منفذ لبيع منتجات شركة الصالحية بمنيا القمح





الشرقية – إيمان مهنى

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على إقامة منفذ لبيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمركز ومدينة منيا القمح لتقدم منتجاتها من اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه الطازجة وسلع ومواد غذائية أمام المواطنين وبأسعار تنافسية أقل من السوق، وذلك فى إطار التعاون بين الشركة والمحافظة بإقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة " الزراعية الحيوانية والداجنة " بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وكلف سعيد، رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من معاينة الموقع اللازم لإقامة المنفذ لخدمة أبناء المركز .

وفى السياق ذاته أكد محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من تنفيذ استكمال الأعمال بمركز شباب بنتف بمركز منيا القمح بتكلفة 350 ألف جنيه لتقديم كافة أوجه الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية لشباب القرية والقرى المجاورة .