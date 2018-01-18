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محافظ الإسماعيلية للقيادات الجدد: إيجاد حلول للمشاكل والقضايا الجماهيرية

الخميس، 18 يناير 2018 03:39 م
محافظ الإسماعيلية للقيادات الجدد: إيجاد حلول للمشاكل والقضايا الجماهيرية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية- جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل اقتحام كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها فى حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ فى الإعتبار تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنيين، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لجميع المواقع الخدمية والمشروعات التى يجرى تنفيذها، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول، وتفعيل التنسيقات والتواصل مع كافة الجهات المعنية بخدمة المواطن.

وطالب المحافظ فى بيان، بالإهتمام والتركيز فى التعامل مع ملف منظومة النظافة العامة والتخلص من جميع بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات، وتفعيل حملات رفع وإزالة الإشغالات مشيرا إلى الفترة الحالية تتطلب تحسين ورفع مستوى الأداء داخل جميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بالتغيير.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده محافظ الاسماعيلية مع قيادات الصف الثانى من نواب وسكرتيري المراكز والمدن والأحياء الجدد، الذين تم تكليفهم بالعمل بموجب قرار المحافظ رقم 54 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 17 يناير الجاري، بحضورمحمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

 


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