محافظ الإسكندرية :إجراءات وقائية لتقليل معدل تآكل الشواطئ خلال النوات القادمة





الاسكندرية جاكلين منير

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم الاجتماع التحضيرى لمشروع " الإدارة الإستباقية للفيضانات لمدينة الاسكندرية"، المنعقد بمحطة التنقية الشرقية، وبالتعاون مع المعهد العالمي البنية التحتية والبيئة بهولندا، وبدا التفكير في إقامة هذا المشروع منذ سبتمبر 2015، ومن المقررات الانتهاء منه في سبتمبر 2024، ويهدف الى تقليل خطورة الإصابات التي تسببها اي فيضانات محتملة وذلك عن طريق تركيب وحدة إدارة فيضانات بها انذار مبكر مع تنفيذ أعمال وقائية ضد الفيضانات .

خلال كلمته، قدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بشركة الصرف الصحي، على الجهد الذي يبذلوه لتفادي أي مخاطر تطرأ على الاسكندرية جراء الأمطار، و العمل المضني لعمال الصرف الصحي خلال موسم النوات، مقدما الشكر للحكومة الهولندية على تمويلها لهذا المشروع، مؤكدا على أهمية المشروع لمستقبل الاسكندرية، مشيرا إلى أن فكرة المشروع قد بدأت في سبتمبر 2015، و تم البدء فى العمل عليها في 2017، ومن المقرر له الانتهاء في 2024 .

وأكد سلطان، أن مشروع الإدارة الإستباقية للفيضانات بالإسكندرية أمر ضروري، لتقليل الضرر المحتمل وقوعه في حالة حدوث أي فيضانات مستقبلية، لافتا الي ان الاسكندرية من المدن المعرضة لخطر ارتفاع مستوى مياه البحر نظرا للتغيرات المناخية، كما أن جميع الجهات تعمل مؤخرا على تقليل الخسائر جراء الأمطار الغزيرة، وقد تم عمل عدة دراسات لحماية الشواطئ من التآكل، وخاصة أن النوة الاخيرة وصل ارتفاع الأمواج في بعض الأماكن الى 10 أمتار، وشهدنا نزوح مياه البحر والرمال على طريق الكورنيش، ونعمل حاليا على عمل بعض الإجراءات الوقائية لتقليل معدل تآكل الشواطئ خلال النوات القادمة.

ومن جانبه، أشار محمود نافع، ان سواحل الإسكندرية تمتد على مساحة 100 كم من ابو قير شرقا و حتى الحمام غربا، كما أنها من المحافظات الهامة، ونسبة الصناعات بها تصل إلى 45٪ من الصناعات على مستوي الجمهورية، وبها بحيرة مريوط من أهم مصادر الأسماك في المحافظة، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية تأسست عام 1920 ، لافتا إلى أن دورة مياه الصرف تبدأ من الوصلات المنزلية وصولا إلى المطابق التي يصل عددها إلى 120 الف مطبق على مستوى المحافظة، و الشنايش التي يصل عددها إلى 32 الف شنيشة ثم شبكة التي تمتد إلى 4000 كم ، وصولا إلى محطات الرفع وعددها 178 محطة وخطوط الطرد، ثم المحطات الرئيسية وعددها 25 محطة، ومنها إلى المصارف، مؤكدا بأنه تم التعاون مع وزارة الري للتنبؤ بأى نوة محتملة.

وقدم نافع، الشكر للمحافظ على تعاونه و دعمه الدائم لمنظومة الصرف الصحي، فقد أنشأ المحافظ غرفة للتعامل مع مياه الأمطار على مستوى المحافظة، لسرعة التصرف في حالة حدوث النوات.

حضر الاجتماع، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، و اللواء محمود ونافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية،و جوست جيدجر ممثل السفارة الهولندية، ومايكل ديوان ممثل شركة Rvo الهولندية، السيد كريس زفن سيرجن مسئول المشروع ، عبد العزيز قنصوة عميد كلية هندسة جامعة الإسكندرية