محافظة الغربية تعلن عن مزايدة علنية للنقل الجماعى داخل المحافظة

كما أعلنت قيمة التأمين الابتدائي 100000 جنيها ً وثمن كراسة 500 جنيها ،على أن تزداد قيمة التأمين إلى 10% من قيمة الترسية كتأمين نهائي (وذلك في حالة الترسية ).



تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بديوان عام محافظة الغربية وتقدم العطاءات في مظروفين أحدهما فني والأخر مالي ويرفق بالعطاء الفني قيمة التأمين الابتدائي ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الموعد أو الغير مصحوبة بالتأمين الابتدائي .