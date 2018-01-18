محافظة الغربية تعلن عن مزايدة علنية للنقل الجماعى داخل المحافظة

محافظة الغربية تعلن عن مزايدة علنية للنقل الجماعى داخل المحافظةالخميس، 18 يناير 2018 01:10 ص
محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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أعلنت محافظة الغربية -الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إدارة العقود والمشتريات، عن طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة لعملية النقل الجماعي داخل المحافظة، وقد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2018 الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فض المظاريف الفنية وجلسة الاستفسارات يوم الأربعاء 24/1/2018 في الساعة العاشرة صباحاً.
كما أعلنت قيمة التأمين الابتدائي 100000 جنيها ً وثمن كراسة 500 جنيها ،على أن تزداد قيمة التأمين إلى 10% من قيمة الترسية كتأمين نهائي (وذلك في حالة الترسية ).
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بديوان عام محافظة الغربية وتقدم العطاءات في مظروفين أحدهما فني والأخر مالي ويرفق بالعطاء الفني قيمة التأمين الابتدائي ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الموعد أو الغير مصحوبة بالتأمين الابتدائي .
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