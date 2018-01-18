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مؤسس "فيس بوك" ينشر صورة لابنته بأول يوم دراسى.. ويعلق: يكبرون سريعا

الخميس، 18 يناير 2018 04:12 م
مؤسس "فيس بوك" ينشر صورة لابنته بأول يوم دراسى.. ويعلق: يكبرون سريعا مارك وابنته


كتبت مريم بدر الدين
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نشر مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورته مع ابنته الصغيرة "ماكس" فى أول يوم دراسى لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام".

وعلق مارك على الصورة، قائلا :"اول يوم بمرحلة التمهيدى.. إنهم يكبرون سريعا".

مارك
مارك

 

من ناحية أخرى قال "مارك زوكربيرج"، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إحداث تغيير فى طريقة عرض المحتوى على فيس بوك من شأنه أن يجعل وقت المستخدمين الذى يقضونه على الموقع أكثر "قيمة"، ولكن هذا الأمر اتضح أنه مكلف للغاية، إذ خسر المؤسس والمدير التنفيذى للشركة 3.3 مليار دولار أمس، الجمعة فقط، بعد استمرار انخفاض سهم الشركة، وأصبحت ثروة الملياردير الشاب 74 مليار دولار على مؤشر بلومبرج.

 


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