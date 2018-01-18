مؤسس "فيس بوك" ينشر صورة لابنته بأول يوم دراسى.. ويعلق: يكبرون سريعا

مؤسس "فيس بوك" ينشر صورة لابنته بأول يوم دراسى.. ويعلق: يكبرون سريعاالخميس، 18 يناير 2018 04:12 م
مارك وابنته
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
نشر مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورته مع ابنته الصغيرة "ماكس" فى أول يوم دراسى لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام".
وعلق مارك على الصورة، قائلا :"اول يوم بمرحلة التمهيدى.. إنهم يكبرون سريعا".
مارك
من ناحية أخرى قال "مارك زوكربيرج"، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إحداث تغيير فى طريقة عرض المحتوى على فيس بوك من شأنه أن يجعل وقت المستخدمين الذى يقضونه على الموقع أكثر "قيمة"، ولكن هذا الأمر اتضح أنه مكلف للغاية، إذ خسر المؤسس والمدير التنفيذى للشركة 3.3 مليار دولار أمس، الجمعة فقط، بعد استمرار انخفاض سهم الشركة، وأصبحت ثروة الملياردير الشاب 74 مليار دولار على مؤشر بلومبرج.
إضافة تعليق
الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة